Konyaaltı sahilinde Akdeniz foku sürprizi

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) en kritik seviyede nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan Akdeniz foklarının en önemli yaşam alanlarından biri Antalya sahillerinde, 2 birey de önceki gün Konyaaltı sahilinde kıyıya 5-10 metre yakınlıkta görüntülendi.
Akdeniz foklarını görüntüleyen Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Faik Ardahan, her gün sabah gün doğumunda sahile gittiğini belirterek, "Yine sabah erken sahile gitmiştim. Gün doğumunun yaklaşık yarım saat sonrası 08.00'e doğru 2 Akdeniz foku dikkatimi çekti. Ben de şaşırdım onları gördüğümde. Yaklaşık yarım saat sahilin 5-10 metre açığında dans eder gibi görüntüler verdiler. Tabi insanlar da vardı ve keyifle izledik sonra da kaybolup gittiler" dedi.
DÜNYADADAKİ NÜFUSU YAKLAŞIK 750 BİREY
33 yıldır Türkiye kıyılarında nesli tehlike altındaki Akdeniz fokunu, yaşam alanlarıyla birlikte korumak için mücadele veren Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD-AFAG) uzmanlarının verilerine göre, türün dünyadaki nüfusu yaklaşık 750 birey. Türkiye'de de 100-110 Akdeniz foku olduğu düşünülüyor. 4 ana ülkede; Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan, Doğu Atlantik'te ise Portekiz Madeira Adası ve Moritanya yaşam alanları. Karadeniz'de tamamen yok olan türün Türkiye'deki yaşam alanları ise Akdeniz ve Ege kıyıları.
EN BÜYÜK SORUN BETONLAŞMA
Uzmanlara göre, Türkiye'de doğal yaşam alanlarının en önemli yok olma nedenleri ise betonlaşma ve insan baskısı altına girmesi. Her yere stabilize ve asfalt yol yapımı, yazlık, kooperatif evler ve betonlaşmaya yol açıyor. Bu durum sadece Akdeniz foklarını değil el değmemiş kıyıdaki diğer canlı türleri, yırtıcı kuşlar, orfoz, deniz çayırları, caretta carettaları olumsuz etkiliyor.
Akdeniz foklarının yok olmasının 5 nedeni de şöyle sıralandı:
"Yüzde 80 olarak kıyıların betonlaşması ve insan baskısı. Yüzde 20; diğer faktörlerde uzmanlık konusu olmamasına rağmen bazı doğa korumacılar tarafından deniz içindeki mağaralara verilen rahatsızlıklar, kasıtlı olarak veya balıkçı ağlarına takılarak öldürülmeleri, deniz trafiğinin artması, deniz kirliliği."
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