Konya'nın 'Simitçi Teyze'si 17 yıldır tezgahının başında

Konya'da 17 yıldır açtığı simit tezgahıyla evinin geçimine katkı sağlayan Elife Öztürk, yıllardır müşterilerini güler yüzüyle karşılıyor.

Üç çocuk annesi 63 yaşındaki Öztürk, her gün sabahın ilk ışıklarıyla açtığı tezgahında müşterilerini bekliyor.

10 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞIYOR

Simitlerini, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'ndeki Beşyol Kavşağı'nda satan Öztürk, parası olmayan çocuklardan da okula aç gitmesinler diye ücret almıyor.

İşini, dondurucu soğuklara rağmen bir gün bile aksatmayan Öztürk, eşinin şeker, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı olduğunu, kendisinin de romatizma rahatsızlığının bulunduğunu söyledi.

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Yıllardır simit tezgahının başında olduğunu anlatan Öztürk, "Üzüntüden, sıkıntıdan başımda geçmeyen ağrılar oldu. Yine de işimi bırakmıyorum. Çünkü 10 yaşından beri çalışıyorum. Çalışmayı çok seviyorum. Eşime destek oluyorum. Çünkü eşimi çok seviyorum. Kimseye muhtaç yaşamayalım diye kendi paramızı kazanıyorum" diye konuştu.