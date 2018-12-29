Etli ekmek diyarı Konya'da, "Uluslararası şef" unvanlı Gaziantepli usta Mustafa Kemal Erhoylu, memleketinin ünlü tatlısı katmeri zenginleştirerek patentini aldığı "Antep Bombası" ile damakları tatlandırıyor.

AA'nın haberine göre mesleğe 13 yaşında başlayan 34 yaşındaki Erhoylu, Gaziantep'in ünlü tatlısı katmeri zenginleştirip kendi ifadesiyle "yeni bir tatlı icat ederek" patentini aldı.

Erhoylu, katmerin özel kaymak, fıstık, fıstık ezmesi ve bal ile zenginleştirilmiş hali olan bu yeni tatlıya "Antep Bombası" adını verdi.

Yaptığı tatlı kısa sürede Konya'da ilgi gören Erhoylu, şimdilerde tatlı severlerin taleplerine yetişmeye çalışıyor.

Şef Erhoylu, mesleğe babasının tavsiyesiyle başladığını anlattı.

Çocuk yaştan itibaren hem eğitim ve öğretimine hem de tatlıcılığa devam ettiğini belirten Erhoylu, "Hem okuduk hem çalıştık, kendimizi farklı yerlere getirdik. Eski tarzla, eski ustaların elinde yetiştik." dedi.

Erhoylu, mesleğine aşkla bağlı olduğunu, kendini geliştirmeye ve sürekli yenilemeye devam ettiğini vurgulayarak, "26 yaşımda 'Uluslararası Pastane Şefi' unvanı verildi. Kendimizi geliştirdik, 8 sene içinde durmadan devam ettik, ilerledik. Şimdi çok şükür buradayız." ifadesini kullandı.

Daha önce Gaziantep'te yaşadığını, bir yıl önce arkadaşının iş yerinde danışmanlık yapmak üzere Konya'ya geldikten sonra burada kalmaya karar verdiğini aktaran Erhoylu, Konyalılar tarafından çok sevildiğini, iki şehir arasındaki damak tadı yakınlığını hissettiğini dile getirdi.

"ZAMANLA KENDİ ÇEŞİTLERİMİ ORTAYA ÇIKARDIM"

Erhoylu, memleketine özgü tatlıları geliştirmeyi, yeni şeyler denemeyip farklı lezzetler aramayı sevdiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Zamanla kendi çeşitlerimi ortaya çıkardım. Ben sürekli dener, oturduğum yerde yeni çeşit çıkarırım. Şeflik, ustalık budur zaten. Biz bu işe yıllılarımızı verdik ve çok sıkıntılar çekerek, bir şeyler başararak buralara geldik. 'Cebimde param var, bir yer açayım' diyerek olmaz bu işler. Çıraklığını yapmadığınız işin ustalığını da yapamazsınız."

Türkiye'de giderek yaygınlaşan katmer tatlısının çok sevildiğine dikkati çeken Erhoylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de katmer tatlısından yola çıkarak bir ürün çıkardım; 'Antep Bombası'. Bu tatlının icadı sadece bana aittir. Bizle var oldu, bizle de ilerleyecek. Yaklaşık iki buçuk ay önce patentini de aldık. Antep denince akla ne geliyor? Hemen tatlı geliyor. 'Bu yüzden bomba bir şey yapalım' diye yola çıktık. 'Katmer diye bilinen tatlıyı geliştirelim' dedik, içeriğini zenginleştirdik. İçine bal, özel fıstıklar ve kaymak koyduk, üzerini de yeşil fıstık ezmesi örtüsüyle zenginleştirdik. Ayrıca tatlının altına ve üstüne dondurma ilave ederek hafifleştirdik, inanılmaz bir lezzet haline getirdik.",

YANINDA SÜT VE MEYVE İKRAM EDİLİYOR

Antep Bombası'nı deneyenlerden çok olumlu yorumlar aldığını, tadanların tekrar tekrar yemek için geldiğini aktaran Erhoylu, şunları kaydetti:

"Hamuruna, fıstığına, kaymağına, katlamasına, üzerindeki yeşil örtüsüne, her şeyine ayrı önem vererek hazırlıyoruz. Hazırlama ve pişme süresi 20 dakika sürüyor. 15 dakika hazırlama, 5 dakika pişme süresi var. Piştikten sonra da 10 dakikada yeniyor, bitiyor. Genellikle 3 kişilik yapıyorum, 3 kişi için ortalama fiyatı 100 lira. Porsiyon fiyatı 35 lira. Ayrıca yanında süt, meyve, fıstık, sınırsız çay ikram ediyoruz. Yanında verdiğimiz süt tatlıyı hafifletiyor, hazmını kolaylaştırıyor."

Erhoylu, müşterilerin çok memnun olduğuna işaret ederek, "Harika geri dönüşler alıyoruz. Günde 3 kere tatlılarımızı yemeye geleni biliyorum. Güzel, enerji verici lezzetler çıkarıyoruz, çıkarmaya da devam edeceğiz. Bir 'Antep Bombası' yiyen, verdiği enerjiyle Türkiye'yi dolaşabilir. Çok enerji veren bir tatlı. İnsanı gün boyu zinde tutar. Takviye bir yiyeceğe gerek yoktur." diye konuştu.