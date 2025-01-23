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        Haberler Gündem Güncel Konya'nın 9 ilçesinde obruklar oluştu | Son dakika haberleri

        Konya'nın 9 ilçesinde obruklar oluştu

        Konya'nın Karapınar ilçesinde tarlada 7 metre çapında, 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Tarla sahibi Bekir Uzundemir, "Tarlada çalışırken tedirginiz, toprak ayağımızın altından kayacak gibi geliyor." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 20:27 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:27
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          Konya Ovası'nda yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle oluşan ve çoğunlukla Karapınar ilçesinde gerçekleşen obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra, Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı.

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          Karapınar ilçesinde Hotamış Mahallesi'nde Bekir Uzundemir'e ait tarlada 7 metre çapında, 30 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

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          Yeni obrukla birlikte tarlasında 2 adet obruğun olduğunu belirten Bekir Uzundemir, ''Son bir hafta içinde yeni obruk oluşmuş. Tesadüfen gördüm. Obruk, 7 metre çapında, 30 metre derinlikte. Önlem alınmasını bekliyorum. Sudan kaynaklandığını tahmin etmiyorum. Damlama sulama yapıyoruz. Bana göre başka bir nedeni var. İncelenmesini istiyorum. Obrukların kapatılması imkanı varsa kapatılsın, mağduruz. Tarlada çalışırken tedirginiz, toprak ayağımızın altından kayacak gibi geliyor. Bu civarda 15 obruk var ve 2 tanesi de benim tarlamda. Tarlamdaki ilk obruk 8 yıl önce oldu. Yan taraftaki komşumun tarlasında ise 4 yıl önce obruk oluştu. Sadece bu bölgede 3 obruk var.” dedi.

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