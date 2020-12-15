Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişini yakalanmasına yönelik 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan örgüt üyelerini ardışık arama yöntemi ile aradığı ve örgüt mahrem imamı oldukları iddia edilen 4'ü kamu çalışanı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 9 ilde önceden belirlenen adreslere sabah saat 05:30 ‘da eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerden 11’ini gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.