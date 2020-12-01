KONYA - Kendisinden boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit etmiş

Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Yavuz Keskin'in (33) ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.Olaydan 3 gün sonra, Yusuf T. (39),oğlu Mert T. (19) ile yeğeni E.F.E (16) polise giderek teslim oldu.
- Boşanmak isteyen eşini ve üvey oğlunu ölümle tehdit etmiş
Olayda yaralanan Fatih K'nin, üvey oğlu E.F.E. ile boşanma aşamasındaki eşi Birsen K'yi (40) ölümle tehdit ettiği, bu nedenle aralarında husumet oluştuğu ileri sürüldü.
Fatih K'nin kendisinden boşanmak isteyen Birsen K'ye, WhatsApp üzerinden silah fotoğrafları ile "ölmek istediğin silahı sen seç" şeklinde mesajlar attığı, bunun üzerine Birsen K'nin 17 Kasım'da koruma kararı aldırmak için polise başvurduğu bilgisine ulaşıldı.
Olay günü oto tamir ve yıkama işletmesine dayısı Yusuf T. ve kuzeni Mert T. ile gelen E.F.E'nin, burada Fatih K. ile arkadaşları Adnan Burak K. ve Yavuz Keskin ile karılaştığı, ardından iki grup arasında silahlı kavga çıktığı öğrenildi.Öte yandan, kavgada yoldan geçen ve olayla ilgisi olmayan 2 kişinin de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Yusuf T, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Gencecik çocukların başını yakmaya çalıştınız ama Allah var, adalet var. Başımız dik, alnımız ak." dedi.- OlaySelçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Güçlüler Sokak'ta bulunan oto tamir ve yıkama işletmesinde 27 Kasım'da, kimlikleri belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, Yavuz Keskin yaşamını yitirmiş, arkadaşları Fatih K. (41) ve Adnan Burak K. (18) ile yoldan geçen 2 kişi yaralanmıştı.
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