Hicri takvime göre senenin dokuncu ayı olarak kutlanan Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar 2022 Ramazan imsakiyesini merak ediyor. Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutulacak ve ibadet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı Ramazan imsakiyesini Müslümanlarla paylaştı. İşte Konya Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri...

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