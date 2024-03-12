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Ramazan ayı ile beraber dünya çapındaki Müslümanlar, oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Bu kapsamda da il il orucun sınırlarını belirleyen iftar ve sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. İşte, 2024 Konya imsakiyesi ile Konya iftar saatleri...

KONYA İMSAKİYESİ İLE İFTAR VE SAHUR VAKTİ

2. GÜN |

12 Mart 2024 Salı sahur (imsak) vakti: 05.38

12 Mart 2024 Salı iftar saati: 19.01

3. GÜN |

13 Mart 2024 Çarşamba sahur (imsak) vakti: 05.37

13 Mart 2024 Çarşamba iftar saati: 19.02

KONYA İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

4. GÜN | 14 Mart 2024 Perşembe sahur (imsak) vakti: 05.35 14 Mart 2024 Perşembe iftar saati: 19.03 REKLAM 5. GÜN | 15 Mart 2024 Cuma sahur (imsak) vakti: 05.34 15 Mart 2024 Cuma iftar saati: 19.04 6. GÜN | 16 Mart 2024 Cumartesi sahur (imsak) vakti: 05.32 16 Mart 2024 Cumartesi iftar saati: 19.05

7. GÜN | 17 Mart 2024 Pazar sahur (imsak) vakti: 05.30 17 Mart 2024 Pazar iftar saati: 19.06 8. GÜN | 18 Mart 2024 Pazartesi sahur (imsak) vakti: 05.29 18 Mart 2024 Pazartesi iftar saati: 19.27 Ankara iftar saati 2024 Kocaeli iftar saatleri

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