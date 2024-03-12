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Ramazan ayı ile beraber dünya çapındaki Müslümanlar, oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Bu kapsamda da il il orucun sınırlarını belirleyen iftar ve sahur vakitleri araştırılmaya başlandı. İşte, 2024 Kocaeli imsakiyesi ile Kocaeli iftar saatleri...

KOCAELİ İMSAKİYESİ İLE İFTAR SAATLERİ

2.GÜN

12 Mart Salı Kocaeli İftar Vakti: 19:10

12 Mart Salı Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:46

3. GÜN

13 Mart Çarşamba Kocaeli İftar Vakti: 19:11

13 Mart Çarşamba Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:44

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KOCAELİ İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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KOCAELİ'NDE İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 4.GÜN 14 Mart Perşembe Kocaeli İftar Vakti: 19:13 14 Mart Perşembe Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:42 5.GÜN 15 Mart Cuma Kocaeli İftar Vakti: 19:14 15 Mart Cuma Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:40 6.GÜN 16 Mart Cumartesi Kocaeli İftar Vakti: 19:15 16 Mart Cumartesi Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:39

7.GÜN 17 Mart Pazar Kocaeli İftar Vakti: 19:16 17 Mart Pazar Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:37 REKLAM 8.GÜN 18 Mart Pazartesi Kocaeli İftar Vakti: 19:17 18 Mart Pazartesi Kocaeli Sahur (İmsak) Vakti: 05:35 Erzurum iftar vakti Kayseri iftar vakitleri

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