Konya'da olay, dün Derebucak ilçesindeki Balatini Mağarası bölgesinde yaşandı. Konya'dan piknik yapmak amacıyla Balatini Mağarası'na gelen Oruçoğlu ailesinin 14 yaşındaki kızları Cemile Naz Oruçoğlu ile 16 yaşındaki ablası Sariye Nur Oruçoğlu, mağara çevresindeki derede suda kayboldu.

İKİ KIZ KARDEŞ KAYBOLDU

İHA'daki habere ve edinilen bilgilere göre, suda çırpınan Cemile Naz’ı kurtarmak için dereye giren abla Sariye Nur da gözden kayboldu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri, kayalıklar arasındaki derede bulunan iki kız kardeşi aramak için yoğun çaba gösterdi.