        Konya haberleri: Kız kardeşlere acı veda | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kız kardeşlere acı veda

        Konya'nın Derebucak ilçesinde, girdikleri derede boğulan iki kız kardeşin cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törende gözyaşları sel oldu

        11.08.2025 - 15:11 Güncelleme: 11.08.2025 - 15:29
        Konya'da olay, dün Derebucak ilçesindeki Balatini Mağarası bölgesinde yaşandı. Konya'dan piknik yapmak amacıyla Balatini Mağarası'na gelen Oruçoğlu ailesinin 14 yaşındaki kızları Cemile Naz Oruçoğlu ile 16 yaşındaki ablası Sariye Nur Oruçoğlu, mağara çevresindeki derede suda kayboldu.

        İKİ KIZ KARDEŞ KAYBOLDU

        İHA'daki habere ve edinilen bilgilere göre, suda çırpınan Cemile Naz’ı kurtarmak için dereye giren abla Sariye Nur da gözden kayboldu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri, kayalıklar arasındaki derede bulunan iki kız kardeşi aramak için yoğun çaba gösterdi.

        CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

        İtfaiyenin balık adamları tarafından yapılan su altı aramaları sonucunda, her iki kız kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, iki kardeşin suda boğularak hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

        SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

        Kız kardeşler için bugün öğle namazını müteakip merkez Meram ilçesi Bedir Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çocukların ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Namazın ardından çocukların cenazeleri Bedir Mezarlığında dualarla defnedildi.

