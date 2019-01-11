Edinilen bilgiye göre, Horozluhan Mahallesi Güney Kışla Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar alan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri iş yerini bir süre takibe aldı. Dün akşam saatlerinde iş yerine çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

POLİSİN GELİŞİNİ KAMERADAN TAKİP ETMİŞLER

İHA'nın haberine göre; düzenlenen operasyonda tombala makinesi ile çok sayıda tombala kartı ve pulu ele geçirildi. İş yeri çevresinde bulanan güvenlik kameralarının ise polis baskınlarını önceden görebilmek için işletmeci tarafından kurulduğu öğrenildi.

Polis, içeride bulunan ve tombala oynayan 24 kişiye idari işlem yaparken, kumar oynatılmasına yer temin eden işletmeci ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.