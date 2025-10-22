Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Konya'daki barajlar kritik seviyede | Son dakika haberleri

        Konya'daki barajlarda su seviyesi kritik seviyeye geriledi

        Konya'da, içme suyu sağlayan barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, "Artık ne yazık ki çanağın dibine geldik. Su noktasında Konya gerçekten fakir şehir ve bu gitgide daha çok derinleşiyor. Bizim evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayilerimizde, hatta tarımsal faaliyetlerimizde bir damla suyun bile kıymetini bilerek buna göre tüketmemiz gerekiyor. Aşırılıktan, israftan kaçınmamız gerekiyor. Herkes dikkate alsın" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 17:44 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:58
        • 1

          Meteoroloji verilerine göre Konya’nın son 60 yılda yağış alma oran yüzde 20 düştü. Kurak geçen önceki kış ve yaz aylarının ardından Konya Ovası'nda, barajların su seviyesi iyice geriledi.

        • 2

          30 milyon metreküp kapasiteli Altınapa Barajı'nda 20 Ekim'de su miktarı 1.5 milyon metreküple yüzde 5 seviyelerinde ölçüldü.

        • 3

          Ayrıca 200 milyon metreküp kapasiteli Bağbaşı Barajı ise 27 milyon metreküple yüzde 13 seviyelerine düştü.

        • 4

          Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Şükrü Arslan, barajlarda su seviyesini değerlendirerek, "Görünen vahim tablo ne yazık ki artık gerçekleşmeye başladı. Özellikle 2025 yılının başlarındaki kış aylarının kurak geçmesi, yağmur ve kar yağışını göremememiz bu etkenin ciddi anlamda derin hissetmemize sebep oldu" dedi.

        • 5

          Şükrü Aslan, "Barajlar, yüzey sularının toplandığı alanlardır. Baktığımız zaman yağışsız ve kurak geçen bir kışın ardından barajlarımız istediği suyu alamadı. Dağlarda, kar birikmedi. Yüksek alanlarda hiçbir şekilde verimli olarak kar birikmedi. Bunun etkisini de biz şu anda daha derinden hissediyoruz" diye konuştu.

        • 6

          Aslan, barajlardaki son durum ile ilgili şunları söyledi: "Altınapa Barajı şu an yaklaşık 1.5 milyon metreküp. Altınapa Barajı'nın kapasitesi 30 milyon metreküp olduğu göz önüne alınırsa yüzde 5 doluluğa tekabül ediyor. Yine bir diğer içme suyu barajımız olan Bağbaşı Barajı'nda kapasite 200 milyon metreküpken şu anda yaklaşık 27 milyon metreküp su bulunmakta. Bu da yaklaşık olarak yüzde 13 doluluğu bize işaret etmektedir ki aslında bu mevsimde, bu dönemde, bu rakamlar hiç istemeyeceğimiz seviyedeler diyebiliriz. Şu anda ekim ayının ortasını geçtik. Sonlarına doğru geliyoruz ama mevsim şartlarını görüyorsunuz. Hala istenilen yağışları alamıyoruz. Baktığımız zaman bu şekilde kuraklık ne yazık ki, bizi daha derinden hissetmeye ve daha ciddi su krizlerine sebep olacaktır."

        • 7

          Konya'nın yıllık 2 milyar metreküp suya ihtiyacı olduğunu belirten Arslan, "Yüzey suları yani yağışlardan elde edilen, yüzeyde barajlarda ve göllerde toplanan sular, Konya kapalı havzasında yaklaşık 2 milyar metreküp tarımsal sulama faaliyetlerinde değerlendiriliyor. Ama bu yıl biz yüzey sularında böyle bir su kapasitesine ulaşamadığımız için ne yazık ki, tarımsal faaliyetlere bu desteği sağlayamadık. Bunun sonucunda bir zincir var, bir yapılması gereken tarımsal faaliyetler var. Onlar da yüzey sularından elde edemedikleri, yağışlardan alamadıkları suları ne yazık ki yer altından tahsis etmeye çalıştılar. Daha fazla yer altına yüklendik. Zaten yer altında can çekişen ve çok hızlı bir seviye düşümü gördüğümüz durumda olan yer altı sularımız, bu yıl çok daha fazla hunharca kullanılan suyla birlikte daha büyük bir tehdit alma, daha büyük bir tükenme noktasına geldi. Bu yıl için yer altından destekledik, bu yılı kapattık. Ama bundan sonraki yıllarda, yer altından daha ne kadar su çekebiliriz? Bu çok uzun vadeli sürdürülebilir gözükmüyor. Onun için bizim bu kuraklığı, bu iklim değişikliğini görerek, özellikle 2 milyar metreküp yüzeyi sulamada kullandığımız suyun mutlaka bir şekilde tahsis etmemiz gerekiyor. Bunu havza dışından mı tahsis ederiz, yoksa farklı bölgelerden, deniz arıtma sularından mı tahsis ederiz ama bir şekilde Konya kapalı havzasına 2 milyar metreküp suyu tahsisi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

        • 8

          Arslan, "Artık ne yazık ki çanağın dibine geldik. Su noktasında Konya gerçekten fakir şehir ve bu gitgide daha çok derinleşiyor. Bizim evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayilerimizde, hatta tarımsal faaliyetlerimizde bir damla suyun bile kıymetini bilerek buna göre tüketmemiz gerekiyor. Aşırılıktan, israftan kaçınmamız gerekiyor. Herkes dikkate alsın. Konya bizim, şehir bizim. Bizler yaşayacağız. İleride su sorunu yaşamamak için tasarrufa muhakkak dikkat edelim" diye konuştu.

        • 9

          Arslan, "Yağmur ve kar yağışı açısından son 60 yıllık meteoroloji kayıtlı düzenli verilerine baktığımızda, yaklaşık yüzde 15, yüzde 20 civarında yağış miktarında ciddi azalmalar görüyoruz. Bu da bize kuraklığın her geçen yıl derinleştiğini, yağışın daha da azalacağını ve yüzey sularının çok daha azalacağını göstermektedir" şeklinde konuştu.

        • 10
