Konya'nın yıllık 2 milyar metreküp suya ihtiyacı olduğunu belirten Arslan, "Yüzey suları yani yağışlardan elde edilen, yüzeyde barajlarda ve göllerde toplanan sular, Konya kapalı havzasında yaklaşık 2 milyar metreküp tarımsal sulama faaliyetlerinde değerlendiriliyor. Ama bu yıl biz yüzey sularında böyle bir su kapasitesine ulaşamadığımız için ne yazık ki, tarımsal faaliyetlere bu desteği sağlayamadık. Bunun sonucunda bir zincir var, bir yapılması gereken tarımsal faaliyetler var. Onlar da yüzey sularından elde edemedikleri, yağışlardan alamadıkları suları ne yazık ki yer altından tahsis etmeye çalıştılar. Daha fazla yer altına yüklendik. Zaten yer altında can çekişen ve çok hızlı bir seviye düşümü gördüğümüz durumda olan yer altı sularımız, bu yıl çok daha fazla hunharca kullanılan suyla birlikte daha büyük bir tehdit alma, daha büyük bir tükenme noktasına geldi. Bu yıl için yer altından destekledik, bu yılı kapattık. Ama bundan sonraki yıllarda, yer altından daha ne kadar su çekebiliriz? Bu çok uzun vadeli sürdürülebilir gözükmüyor. Onun için bizim bu kuraklığı, bu iklim değişikliğini görerek, özellikle 2 milyar metreküp yüzeyi sulamada kullandığımız suyun mutlaka bir şekilde tahsis etmemiz gerekiyor. Bunu havza dışından mı tahsis ederiz, yoksa farklı bölgelerden, deniz arıtma sularından mı tahsis ederiz ama bir şekilde Konya kapalı havzasına 2 milyar metreküp suyu tahsisi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.