Konya'da otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'nın Derebucak ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Akın Y. yönetimindeki otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 48. kilometresinde bariyere çarparak uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi öldü.
Yaralanan sürücü Akın Y. ile beraberindeki Erdoğan Ü. ve Fatma Nur Y, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.