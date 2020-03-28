İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki depoda piyasadan toplanan koruyucu maske ve eldivenlerin stoklandığı ihbarını aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, depoya düzenledikleri baskında 142 bin koruyucu maske ve eldiven buldu.

Malzemelere el konuldu, bir kişi gözaltına alındı.

KORONAVİRÜS ÖZEL SAYFASI VE CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN