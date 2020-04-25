Şeydişehir ilçesinde Kaan Avşaroğlu yönetimindeki 42 BE 736 plakalı sebze yüklü kamyonet, Seydişehir-Antalya karayolunun 8. kilometresinde fren sistemi arızalanınca kaçış rampasına girdi.

Kamyonet rampanın sonundaki kum yığınına çarparak durabildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücü ile birlikte kamyonette bulunan Ömer Aydın yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.