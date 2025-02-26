Bozkır ilçesi Demirasaf Mahallesi'nde, sürücüsü bilinmeyen otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.

Mevlüt Ü. ile Kazım O. yanan araçtan yaralı olarak çıkarken, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi araçtan çıkamadı.

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Kimliği belirlenemeyen şahıs hayatını kaybederken, yaralılar Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.