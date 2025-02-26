Otomobil alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'nın Bozkır ilçesinde sürücüsü bilinmeyen otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Giriş: 26.02.2025 - 22:59 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:00
Bozkır ilçesi Demirasaf Mahallesi'nde, sürücüsü bilinmeyen otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.
Mevlüt Ü. ile Kazım O. yanan araçtan yaralı olarak çıkarken, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi araçtan çıkamadı.
Kimliği belirlenemeyen şahıs hayatını kaybederken, yaralılar Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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