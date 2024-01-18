Konya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan kişinin evinde cansız bedeni bulundu
Emekli polis memuru İbrahim Ünal'dan (74) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine, Ünal'ın Pınarbaşı Mahallesi 153537 Sokak'taki evine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Eve giren ekipler, hareketsiz halde buldukları Ünal'ın öldüğünü belirledi.
Ünal'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Ünal'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.