Konya'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Konya'da gece saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren kar, yüksek kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı.

AA'nın haberine göre; Beyşehir, Derebucak, Derbent, Bozkır, Çumra, Seydişehir, Sarayönü, Kadınhanı ve Altınekin'de de kar etkili oldu. İl genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yol bulunmuyor.

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