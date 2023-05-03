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Konya'da facia! Kafa kafaya çarpıştılar: 5 ölü

Konya'nın Karapınar ilçesinde ticari aracın karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Giriş: 03.05.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da kafa kafaya facia: 5 ölü - Son dakika haberler
AA

Konya'da, ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İbrahim Baştürk idaresindeki hafif ticari araç, Karapınar ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Sekizli Yaylası yolunda karşı yönden gelen Ergün Ata yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Ergün Ata ile otomobildeki Hatice Ata, Naciye Öğür, Bekir Öğür ve ticari araçta bulunan sürücünün dedesi İbrahim Baştürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü İbrahim Baştürk ile Hayriye Ata, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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