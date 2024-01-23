Konya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 9 yaralı
Konya Ereğli'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 92665 Sokak'ta meydana geldi. Murat Çağlar yönetimindeki otomobil, kavşakta Talha Şengün yönetimindeki otomobille çarptı.
DHA'nın haberine göre; kazanın ardından Şengün idaresindeki otomobil savrularak, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.