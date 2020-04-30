Veysal Berk (64) idaresindeki 35 BES 91 plakalı TIR, Konya - Ankara kara yolunun 135. kilometresi Ömeranlı Mahallesi yakınlarında yola çıkan ata çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjdeki bariyerlere de vurarak yola devrilen TIR'ın sürücüsü Berk, aracın içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Berk’in cesedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartılarak Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

TIR'ın çarptığı at telef oldu, kara yolu bir süre trafiğe kapandı.