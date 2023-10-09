Konya'da Demir Çağ'dan kalma dokuma atölyesi kalıntıları bulundu

Bunun dışında ev içi gündelik eşya diyebileceğimiz seramikler ve bunların dışında obsidyen (volkanik cam formunda taş) ok uçlarının da benzer olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda açığa çıkarılacak mimari yapılardan, Çatalhöyük'te olduğu gibi çok heyecan verici verilere ulaşabiliriz" diye konuştu.