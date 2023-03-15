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Konya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı

Giriş: 15.03.2023 - 18:54 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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AA

Melih E. ve arkadaşı Mert E. alacak meselesi yüzünden husumetli oldukları Onur Y'nin Meram ilçesi Şükran Mahallesi Mimar Muzaffer Caddesi'ndeki dükkanına silahla ateş etti.

Onur Y'nin yanında bulunan arkadaşlarının da karşılık vermesi üzerine Mert E, yoldan geçen Mustafa E. ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mert E. olay yeri yakınına bıraktığı otomobille Konya Numune Hastanesi'ne giderken, diğer 2 yaralı ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan Onur Y. ve 3 arkadaşı ile Melih E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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