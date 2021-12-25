Konya'da 4. kattan düşen çocuk kurtarılamadı

Seydişehir ilçesi Alaylar 1 Mahallesi Ordinaryüs Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'ndeki binanın 4. katında oturan 12 yaşındaki Azra Nur Erkan evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine çocuk, olay yerinde gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Azra Nur, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.