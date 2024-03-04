Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Habertürk'e konuştu

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Uğur İbrahim Altay, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularına yanıt verdi.

Altay'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ BİR GÜNDEM"

Bu dönemde çok yoğun gayret içindeyiz. 31 ilçemizin tamamını Cumhur İttifakı'nı kazandıralım, oy oranımızı artıralım diye. Daha koordineli bir hizmet yürütelim diye. 5 yıldır çalışma yürütüyoruz. Her an sokaktayız, insanlarla bir aradayız. Seçim atmosferinde mutlaka sahada olmanız gerekiyor. Normalden daha çok çalışıyoruz. Konya'yla ilgili vizyon çalışması yaptık. 170 proje söylemişiz, 340 iş yapmışız. Bazı aksamalar olmuş. Bizden kaynaklı olmayan nedenlerle olmuş. Yeni dönemde projelerimizi bitirmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm Konya'da da önemli bir gündem. Konya'nın yapı stokunun mutlaka elden geçirilmesi gerekiyor. İklim değişikliğini mutlaka ele almak gerekiyor.

"PARAMIZ VAR, SIKINTIMIZ YOK"

Bu dönemde Konya merkezde başladığımız 20 ayrı noktada kentsel dönüşüm çalışmamız var. Konya'nın kadim yapısını ortaya çıkarmak istiyoruz. Her medeniyet çok önemli izler bırakmış. Çatalhöyük, Hititler, Beylikler dönemi, Selçuklu medeniyeti, Osmanlı'nın önemli eserleri, Cumhuriyet döneminin eserleri var. Bu dönemde mevcut kültürel varlıklarımızı ortaya çıkarmak gibi ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Şimdi sur duvarlarını biraz inşa edebileceğimiz kentsel dönüşüm yapıyoruz. Mevlana bölgesinde tarihi dokuyu ortaya çıkaracak projeyi yürütüyoruz. Paramız var, sıkıntımız yok.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ"

Bu şehre hizmet etmek istiyorum. Öncesinde ilçe belediye başkanlığı yaptım. Konya ile ilgili bir hayalim var. Konya'nın bir marka şehir olmasını istiyoruz. Konya Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden birisi. Konya'da sizi büyük parklar, caddeler karşılıyor. Çok sayıda kıymetli belediyecilik örneği var. Konya modeli belediyecilik diye bir hayalimiz var. Dünyaya örnek olmak istiyoruz. Motivasyon kaynağımız bu.