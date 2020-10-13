Konya Bıçak Arası Pide nasıl yapılır? Bıçak Arası Pide tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, ince ince dilimli bıçak arası pide yapılışı haberimizde...

BIÇAK ARASI PİDE NASIL YAPILIR?

Hamuru için;

Üzeri için;

Bıçak Arası Pide Yapılışı: