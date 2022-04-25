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Konut fiyatlarındaki artış devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şubat ayı Konut Fiyat Endeksi'ne göre konut fiyatları geçen yılın şubat ayına yüzde 96.4 arttı.

Peki fiyatlar neden artıyor?



Fiyatları en çok etkileyen unsur bina inşaat maliyetleri. Bunun en önemli sebeplerinden biri de kurdaki artış. TÜİK'e göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5.73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.56, işçilik endeksi yüzde 0.23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113.27, işçilik endeksi yüzde 41.38 arttı.

Artan maliyetlerle birlikte konutta üretim azalıyor. Yatırımcı ve yabancı talebinin artması ise fiyatların artmasına neden oluyor.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yapı İzin İstatistiklerine göre 2021 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 27.8 ve yapı kullanım izni verilen daire sayısı da yüzde 4.4 arttı.

Yıl Yapı Ruhsatı İstatistikleri (Daire sayısı) Yıllık

değişim Yapı Kullanma İzin Belgesi İstatistikleri (Daire sayısı) Yıllık

değişim (Yüzde) 2019 319.720 -52.2 738.816 -17.4 2020 555.337 73.7 600.156 -18.8 2021 709.936 27.8 626.505 4.4



Yapı ruhsatı alınan daire sayısı 710 bin adetle son 4 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Ancak yeni ruhsatlarda inşaat sürelerinin ortalama 2-3 yıl olduğu göz önüne alınırsa önceki yılların arz açığının telafi edilmesinin zaman alacağı anlaşılıyor.

Yıl Yapı Ruhsatı (Daire) Yapı Kullanım İzni (Daire) Konut satış (Adet) Arzın satışı karşılama oranı (Yüzde) 2013 839.630 726.339 1.157.190 63 2014 1.031.754 777.596 1.165.381 67 2015 897.230 732.948 1.289.320 57 2016 1.006.650 754.174 1.341.453 56 2017 1.405.447 833.517 1.409.314 59 2018 669.165 894.240 1.375.398 65 2019 319.720 738.816 1.348.729 55 2020 555.337 600.156 1.499.316 40 2021 709.936 626.505 1.491.856 42 2022 3 ay - - 320.063

Konut satış rakamları da arzın satışı karşılama oranının yüzde 40'lar seviyesine gerilediğini ortaya koyuyor. 2013 yılında bu oran yüzde 63, 2014 yılında yüzde 67 seviyesindeydi.

Türkiye'nin yıllık olarak yaklaşık 800 bin yeni konuta ihtiyaç duyduğu hesaplanıyor.

Pandemi öncesinde daralma sürecine giren inşaat sektörü, 2021'de toparlanmaya başlamıştı. Ancak artan girdi maliyetleri sektörün en büyük baskı unsuru.