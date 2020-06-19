KONUT KREDİSİ İÇİN 750 BİN LİRALIK ÜST LİMİT

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre konutta kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.