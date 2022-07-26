Konut fiyatlarında rekor artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı. Buna göre KFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 12.4 artarak 430.6 seviyesine çıktı
Konut Fiyat Endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 145.5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 41.1 oldu. Konut fiyatları böylece mayıs ayında yıllık olarak rekor hızda artmış oldu.
Endeks nisan ayında aylık bazda yüzde 10.2 yıllık olarak ise yüzde 126.9 yükseliş kaydetmişti.
Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında mayısta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 12.7, yüzde 11.9 ve yüzde 11.5 artış görüldü. Endeks geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 165.4, Ankara'da yüzde 147.5 ve İzmir'de yüzde 139.9 yükseldi.
YENİ KONUTLAR DAHA HIZLI YÜKSELDİ
İstanbul'da yeni konutlardaki yükseliş yüzde 185.5'i bulurken, Ankara'da yüzde 157.7, İzmir'de ise yüzde 153.8'lik artış kaydedildi.
Böylece ortalama metrekare fiyatı mayıs itibarıyla İstanbul'da 19.165 liraya, Ankara'da 8 bin 421 liraya, İzmir'de ise 13 bin 797 liraya ulaştı. Türkiye ortalaması ise 11 bin 944 lira oldu.
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