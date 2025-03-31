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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konuşmak için çağırdı canından oldu! Parkta 'kanlı' buluşma | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Konuşmak için çağırdı canından oldu! Parkta 'kanlı' buluşma!

        Kocaeli'nde, parkta çıkan tartışmada tabancayla göğsünden vurulan 34 yaşındaki, evli ve 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Osmanoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Osmanoğlu'nun katil zanlısı H.Ş.'yi konuşmak için ağabeyi ile parka çağırdığı öğrenildi. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 31.03.2025 - 10:33
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        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
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        Kocaeli'nde yürek yakan olay, gece saatlerinde Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı’ndaki parkta meydana geldi.

        SİLAHINI ÇEKİP 3 EL ATEŞ ETTİ

        DHA ve İHA'daki habere göre Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) ile ağabeyi, H.Ş.'yi konuşmak için parka çağırdı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından H.Ş., yanında taşıdığı tabancayla Osmanoğlu’na 3 el ateş etti.

        MERMİLER GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

        Hasan Hüseyin Osmanoğlu, 34 yaşındaydı.
        Hasan Hüseyin Osmanoğlu, 34 yaşındaydı.

        Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hasan Hüseyin Osmanoğlu ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İlk müdahalesi yapılan Osmanoğlu ambulansla Başiskele ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Hüseyin Osmanoğlu doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İlçede fırıncılık yaptığı öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Osmanoğlu’nun cenazesi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon’a gönderildi.

        Polis, H.Ş.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        #kocaeli
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