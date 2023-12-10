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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kontrolden çıkıp şarampole devrildi: 4 yaralı

        Kontrolden çıkıp şarampole devrildi: 4 yaralı

        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 06:05 Güncelleme: 10.12.2023 - 06:05
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        Kontrolden çıkıp şarampole devrildi: 4 yaralı
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        Uşak-Ankara kara yolunda ilerleyen B.Y. (27) yönetimdeki 03 AFP 994 plakalı otomobil, Çarık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.Y. (20), A.N.D. (20) ve Ş.D. (18) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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