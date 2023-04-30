Otomobil, polis aracına çarptı: 1'i polis 2 yaralı

Kaza 17.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi.

Ramazan Kambur idaresindeki otomobil, yol kontrolü sağlayan Onur Ongül yönetimindeki trafik polisinin aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle polis aracı, refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla gelen ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.