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Kontrolden çıkan otomobil, polis aracına çarptı: 1'i polis 2 yaralı

Rize'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol denetimi yapan trafik polisinin aracına arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Kambur ve polis memuru Onur Ongül yaralandı

Giriş: 30.04.2023 - 01:11 | Güncelleme: ABONE OL
Kontrolden çıkan otomobil, polis aracına çarptı: 1'i polis 2 yaralı
Otomobil, polis aracına çarptı: 1'i polis 2 yaralı
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DHA

Kaza 17.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi.

Ramazan Kambur idaresindeki otomobil, yol kontrolü sağlayan Onur Ongül yönetimindeki trafik polisinin aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle polis aracı, refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla gelen ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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