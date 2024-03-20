Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Konteyner kentte 7 yaşında çocuğa istismar

        Konteyner kentte 7 yaşında çocuğa istismar

        Malatya'da bir kişi, depremzedelerin barındığı konteyner kentte kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. 4 ayrı suç kaydı bulunan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:52 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konteyner kentte küçük kıza istismar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "depremzedelerin barındığı bir konteyner kentte 7 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve yoğun bakımda olduğu"na dair haberler üzerine açıklama yapma gereğinin duyulduğu belirtildi.

        Yaşı küçük çocuğun 18 Mart'ta kaybolduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Mağdure 18 Mart, saat 19.30 sıralarında konteyner kent içerisinde bulunmuş, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen ve daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan A.C. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, 19 Mart 2024 tarihinde çıkarıldığı mahkemece çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmıştır. Basın ve sosyal medyada yer alan haber içeriklerinin aksine yaşı küçük mağdurenin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yoktur ve işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir.

        Değerli kamuoyunca bilinmelidir ki yürütülen bu soruşturmada herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin tamamen mağdur yaşı küçük şahsın yüksek menfaati göz önünde tutulmuştur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cinsel istismar
        #Malatya
        #Depremzede
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Habertürk Anasayfa