Konstantinos Argiros’la Masalsı Bir Gece

Yunan müziğinin mega starı, sahne duruşu ve etkileyici sesiyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Konstantinos Argiros, Sydney Opera Binası ve New York Barclay’deki konserlerinin ardından Türkiye’ye gelecek. Argiros, 17 Aralık Çarşamba gecesi, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek yeni yıl gala konseriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Bu özel konserden elde edilecek gelirin bir bölümü, çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürmek için çalışan Make-A-Wish Türkiye yararına bağışlanacak.

