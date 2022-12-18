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Koninin hacmi nasıl bulunur ve formülü nedir? Koninin hacmi nasıl hesaplanır?

Dairesel bir tabana ve bir tepe noktasına sahip olan üç boyutlu geometrik şekle koni adı verilmektedir. Bir başka ifadeyle dairesel tabana sahip olan özel bir piramit olarak da tarif edilebilen koniler eğik koni ve dik koni olmak üzere iki temel türe ayrılmışlardır. Peki, koninin hacmi nasıl bulunur? Koninin hacim formülü nedir? Tüm ayrıntıları sizler için derledik.

Giriş: 18.12.2022 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL
Koninin Hacmi Nasıl Bulunur ve Formülü Nedir? Koninin Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Düzlem içindeki bir dairenin her noktasını, düzlem dışında bulunan bir noktaya birleştiren bir şekil olan koninin hacmi nasıl hesaplanır? Konuyla ilgili araştırmalar yapan öğrencilerin yararlanmaları adına birtakım görsellerle de desteklediğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, koni hacim hesaplama hakkındaki tüm detaylar…

Koninin Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Tüm ayrıntılarıyla ifade edebilmek ve konuyla ilgili araştırma yapan öğrencilerin kolayca anlamalarını sağlamak için koninin hacminin hesaplanmasını bir örnek üzerinden 3 adımda inceleyeceğiz.

1.Adım: Bir koninin hacminin hesaplanması için ilk yapılması gereken, o koninin dairesel tabanının alanını hesaplamak olacaktır. Bir koninin dairesel tabanının hesaplanmasında, A taban alanı ve r tabanın yarıçapı olmak üzere A = πr 2 formülü kullanılmaktadır. Örneğin dairesel tabanının yarıçapı 4 inç olan bir koninin dairesel taban alanını hesaplamak için;

  • A = πr 2 formülünü kullanarak, A = 3,14 x 16 = 50,24 inç sonucuna ulaşırız.

2.Adım: Bu aşamada ise koninin yüksekliğinin bulunması gerekmektedir. Taban alanı ile tepe noktası arasındaki dikey mesafe, o koninin yüksekliğini ifade etmektedir. Verdiğimiz örnekte koninin yüksekliği 6 inç olduğunu varsayalım ve koninin yüksekliğini, bir önceki adımda bulduğumuz taban alanı ile çarpalım.

  • 50,24 x 6 = 301,44 inç

3.Adım: Son adımda ise bizden istenen koninin hacmini bulmak için yapılması gereken şey ikinci adımda elde ettiğimiz sonucu 1/3 ile çarpmak olacaktır.

  • 301,44 x 1/3 = 100,48 inç3

Koninin Hacim Formülü

Dik ve eğik olmak üzere iki türe ayrılan koninin hacmi hesaplanırken; V koninin hacmi, r koninin tabanının yarıçapı ve h ise koninin yüksekliği olmak üzere V = 1/3πr2h formülü kullanılmaktadır.

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