KONG KAFATASI ADASI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ...

Tom Hiddleston .... James Conrad, asi ama asil bir İngiliz Özel Hava Servisi yüzbaşısı, Vietnam Hava Savunma Birliğinde Avustralya Özel Hava Hizmetleri Alayı ile görev yaptı ve Randa'nın Kafatası adası seferi'nde bir avcı izci olarak çalıştı..

Samuel L. Jackson .... Preston Packard , Bir Birleşik Devletler Ordusu Yarbay ve Sky Devils helikopter filosunun lideri, keşif gezileri sırasında kovalayıcı grubu tutuklamak için kiraladı.

John Goodman .... William "Bill" Randa, keşif gezisinden sorumlu hükümet örgütü olan Monarch'ın üst düzey bir yetkilisi.

Brie Larson .... Mason Weaver, heyecanlı ve fedakâr foto muhabiri ve barış aktivisti.

Jing Tian .... San Lin, Monarch için çalışan genç bir biyolog.

Toby Kebbell .... Jack Chapman, Yarbay Packard'ın sağ kolu olan Birleşik Devletler Ordusu binbaşısı ve Deniz helikopteri pilotu.

John Ortiz .... Victor Nieves olarak, keşif gezisinde kıdemli bir Landsat yetkilisi.

Corey Hawkins .... Houston Brooks, Genç jeolog ve Yale Üniversitesi mezunu Monarch tarafından sismoloji üzerine çığır açan teorileri için sefer düzenledi.

Jason Mitchell .... Glenn Mills olarak, Sky Devils'in genç sadık bir emir subayı ve helikopter pilotu.

Shea Whigham .... Earl Cole, Görev üzerinde "benzersiz" bir perspektifle, deneyimli bir Sky Devils Kaptanı.

Thomas Mann .... Reg Slivko, Taşınabilir bir kayıt çantası taşıyan tanınmış Sky Devils'in genç bir memuru.

Terry Notary .... King Kong (Hareket yakalama performansı), Iwi yerlileri tarafından Skull Adası'nda kral ve tanrı olarak tapılan 100 fit uzunluğundaki bir goril.

John C. Reilly .... Hank Marlow, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 28 yıl boyunca Kafatası Ada'sında yaşayan 45. Takip Filosunun eksantrik ama bilgece ve erdemli bir Şikago'lu teğmen. Adanın yaratıklarını tanıyor ve İwi yerlilerinin dostu.

Eugene Cordero .... Reles, Sky Devils'in bir emniyet görevlisi, Packard'ın topçusu.

Marc Evan Jackson .... Steve Woodward, Keşif gezisinde ki bir Landsat çalışanı.

Richard Jenkins .... Senatör Willis, İsteksizce keşif gezisine fon sağlayan bir politikacı.

Miyavi ... Gunpei Ikari, Marlow ile beraber Kafatası Adası'nda çarpışan bir 2. Dünya Savaşı Japon pilotu.