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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 00:50 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:52
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        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu ilk maçlarında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'le, Trabzonspor ise yine dış sahada İsviçre temsilcisi St. Gallen'le 0-0 berabere kaldı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya): 1-0

        Legia (Polonya) - Drita (Kosova): 2-0

        Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan): 2-2

        Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler): 0-3

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan): 6-0

        Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya): 1-0

        Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan): 2-0

        Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya): 1-2

        Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya): 2-0

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        CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

        Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra): 5-0

        Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1

        Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan): 3-3

        Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya): 0-2

        Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika): 0-1

        Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika): 1-6

        Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya): 2-2

        St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir: 0-0

        Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda): 2-1

        St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor: 0-0

        Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-1

        Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre): 2-0

        Rövanş karşılaşmaları, 28-29 Ağustos'ta oynanacak.

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