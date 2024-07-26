Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçları dün oynanan müsabakalarla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları tamamlandı.
İlk turda oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
RAMS Başakşehir-La Fiorita: 6-1
Vikingur Reykjavik-Egnatia: 0-1
Valur-St. Mirren: 0-0
St. Patrick's-Vaduz: 3-1
Legia-Caernarfon: 6-0
Hajduk Split-HB Torshavn: 2-0
Zrinjski-Bravo: 0-1
Stjarnan-Paide: 2-1
Sarajevo-Spartak Trnava: 0-0
Breidablik-Drita: 1-2
Dnipro-1-Puskas Akademia: 0-3 (Hükmen)
KuPS-Tromso: 0-1
Sumqayıt-Fehervar: 1-2
Ilves-Austria Wien: 2-1
Magpies-Copenhagen: 0-3
Zalgiris Vilnius-Pafos: 2-1
Mlada Boleslav-TransINVEST: 2-0
Noah-Sliema: 7-0
Iberia-Partizani: 2-0
Milsami-Astana: 1-1
Go Ahead Eagles-Brann: 0-0
Omonoia-Torpedo Kutaisi: 3-1
Zira-Dunajska Streda: 4-0
Zimbru-Ararat-Armenia: 0-3
Olimpija Ljubljana-Polissya Zhytomyr: 2-0
Djurgarden-Progres: 3-0
Diddeleng-Hacken: 2-6
H. Beer Sheva-Cherno More: 0-0
Floriana-Vitoria SC: 0-1
Banik-Urartu: 5-1
Zürich-Shelbourne: 3-0
Brondby-Llapi: 6-0
Maccabi Haifa-Sabah: 0-3
CSKA 1948-Buducnost Podgorica: 1-0
CFR Cluj-Neman: 0-0
Osijek-Levadia: 5-1
Gent-Vikingur: 4-1
St. Gallen-Tobol: 4-1
Radnicki 1923-Mornar: 1-0
Paks-AEK Larnaca: 3-0
Maribor-U Craiova: 2-0