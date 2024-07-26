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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçları dün oynanan müsabakalarla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 00:34 Güncelleme: 26.07.2024 - 01:19
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        Konferans Ligi 2. eleme turu başladı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları tamamlandı.

        İlk turda oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

        RAMS Başakşehir-La Fiorita: 6-1

        Vikingur Reykjavik-Egnatia: 0-1

        Valur-St. Mirren: 0-0

        St. Patrick's-Vaduz: 3-1

        Legia-Caernarfon: 6-0

        Hajduk Split-HB Torshavn: 2-0

        Zrinjski-Bravo: 0-1

        Stjarnan-Paide: 2-1

        Sarajevo-Spartak Trnava: 0-0

        Breidablik-Drita: 1-2

        Dnipro-1-Puskas Akademia: 0-3 (Hükmen)

        KuPS-Tromso: 0-1

        Sumqayıt-Fehervar: 1-2

        Ilves-Austria Wien: 2-1

        Magpies-Copenhagen: 0-3

        Zalgiris Vilnius-Pafos: 2-1

        Mlada Boleslav-TransINVEST: 2-0

        Noah-Sliema: 7-0

        Iberia-Partizani: 2-0

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        Milsami-Astana: 1-1

        Go Ahead Eagles-Brann: 0-0

        Omonoia-Torpedo Kutaisi: 3-1

        Zira-Dunajska Streda: 4-0

        Zimbru-Ararat-Armenia: 0-3

        Olimpija Ljubljana-Polissya Zhytomyr: 2-0

        Djurgarden-Progres: 3-0

        Diddeleng-Hacken: 2-6

        H. Beer Sheva-Cherno More: 0-0

        Floriana-Vitoria SC: 0-1

        Banik-Urartu: 5-1

        Zürich-Shelbourne: 3-0

        Brondby-Llapi: 6-0

        Maccabi Haifa-Sabah: 0-3

        CSKA 1948-Buducnost Podgorica: 1-0

        CFR Cluj-Neman: 0-0

        Osijek-Levadia: 5-1

        Gent-Vikingur: 4-1

        St. Gallen-Tobol: 4-1

        Radnicki 1923-Mornar: 1-0

        Paks-AEK Larnaca: 3-0

        Maribor-U Craiova: 2-0

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