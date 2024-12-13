Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi!
UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi. İşte haftanın sonuçları...
UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Ligde grup aşamasında Türkiye'yi temsil eden tek takım RAMS Başakşehir, Almanya ekibi Heidenheim'i 3-1 yenerek üst tura yükselme umutlarını son maça taşıdı.
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Vikingur (İzlanda)-Djurgarden (İsveç): 1-2
Astana (Kazakistan)-Chelsea (İngiltere): 1-3
Kopenhag (Danimarka)-Hearts (İskoçya): 2-0
Fiorentina (İtalya)-LASK (Avusturya): 7-0
Başakşehir-Heidenheim (Almanya): 3-1
Legia Varşova (Polonya)-Lugano (İsviçre): 1-2
HJK (Finlandiya)-Molde (Norveç): 2-2
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Cercle Brugge (Belçika): 1-4
Petrocub (Moldova)-Real Betis (İspanya): 0-1
Dinamo Minsk (Belarus)-Larne (Kuzey İrlanda): 2-0
Noah (Ermenistan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-3
Gent (Belçika)-TSC (Sırbistan): 3-0
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rapid Wien (Avusturya): 3-1
Shamrock Rovers (İrlanda)-Borac (Bosna Hersek): 3-0
The New Saints (Galler)-Panathinaikos (Yunanistan): 0-2
Mlada Boleslav (Çekya)-Jagiellonia (Polonya): 1-0
St. Gallen (İsviçre)-Vitoria (Portekiz): 1-4
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celje (Slovenya): 2-0