Komütatör Tanımı:

Bir DC motorun çalışma prensibi, dönen bir armatürün manyetik alanı ile sabit bir statorun manyetik alanı arasındaki etkileşime dayanır. Armatürün kuzey kutbu statorun güney kutbuna çekildiğinde (ve tersi),armatür üzerinde dönmesine neden olan bir kuvvet üretilir. Komütasyon, bir yönde sabit tork üretmek için armatür sargılarındaki alanı değiştirme işlemidir ve komütatör, bu akımın anahtarlanmasını sağlayan armatüre bağlı bir cihazdır.

Değişimin temel amacı, armatür üzerine etkiyen torkun daima aynı yönde olmasını sağlamaktır. Armatürde üretilen voltaj doğada değişkendir ve komütatör onu doğru akıma dönüştürür. Basitçe söylemek gerekirse, komütatör, elektromanyetik alanların hangi yönü gösterdiğini kontrol etmek için bobinleri açar ve kapatır. Bobinin bir tarafında elektrik daima “uzağa”, diğer tarafında ise elektrik daima “doğru” yönünde akmalıdır. Bu, torkun daima aynı yönde üretilmesini sağlar. Aksi takdirde, bobin bir şekilde 180 derece dönecek ve daha sonra yön değiştirecektir.

Komütatör Nedir TDK:

Bir jeneratörün veya motorun armatür bobinlerine bağlı bir dizi çubuk veya bölüm, böylece armatürün dönmesi, bir dizi sabit fırça seti ile bağlantılı olan fırça girişi, alternatif akımı dönüştürecek doğru akım olarak ifade edilir. Bir jeneratörde, bir komütatör bir doğru akım çıkışı ile sonuçlanır. Bir motorda komütatör, hareket üretmek için kullanmadan önce gelen alternatif akımı doğrudan akıma dönüştürür.

Komütatör Örnek Anlatımı:

Komütatörün kendisi, armatür bobininin her iki ucuna bağlı olan her bir halka parçası ile birlikte tipik olarak bakırdan yapılmış bir halkadır. Armatürün çoklu bobinleri varsa komütatör benzer şekilde çoklu segmentlere sahip olacaktır, her bobinin her bir ucu için bir tane olacaktır. Yaylı fırçalar komütatörün her iki tarafına oturur ve komütatör segmentleri ve karşılık gelen armatür bobinleri voltajla besleyerek komütatör ile temas eder.

Fırçalar komütatördeki boşluklardan geçerken, verilen elektrik yükü, armatür bobinlerinin elektrik polaritesini değiştiren komütatör segmentlerini değiştirir. Bobinlerdeki kutupların bu şekilde değişmesi, armatürün bir yönde dönmesini sağlar. Fırçalar arasındaki voltaj, sıfır ve maksimum değer arasında genlikte dalgalanır, ancak her zaman aynı polariteyi korur.

Daha önce de belirtildiği gibi komütatör, birbirlerinden izole edilmiş segmentler halinde inşa edilmiştir. Fırçalar bir segmentten diğerine geçerken, fırçaların her iki segmente aynı anda temas ettiği bir an vardır. Buna nötr düzlem denir ve bu noktada indüklenen voltaj sıfırdır. Aksi takdirde, fırçalar bobinin uçlarını birbirine kısa keser ve yüksek voltaj nedeniyle kıvılcım çıkarır.

Bu örnek, mekanik yollarla değiştirilen geleneksel fırçalı DC motorlarla ilgili olduğunu not etmek önemlidir. Fırçasız DC motorlar da komütasyon gerektirir, ancak fırçasız tasarımlar için komütasyon, bobinlerin ne zaman ve nasıl enerjilendirileceğini belirlemek için motorun konumunu izleyen bir kodlayıcı veya Hall efekti sensörleri aracılığıyla elektronik olarak gerçekleştirilir.

Komütatör Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Komütatördeki sürtünme ve elektrik arkları, fırçaların düzenli olarak değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Birlikte alındığında, yeterince yüksek dereceli terimleri atmak ve toplama işleminden sonra bile l ile terimlerin kaldırılması, yüksek oranda komütatörleri ortadan kaldırır.

Naylon hidrolik boru ile döndürülebilen, gövdeli bir merkez gövdesi içeren bir manifold olan bir sıvı komütatörüne bağlı her bir deliği içerir.

Komütatörün çarpık simetrisinden entegrasyon formüllerimizin türetilmesinden faydalandık.

Bu dönüştürücünün özel bir özelliği, çıkışın komütatör sürtünmesinden kaynaklanan gürültüden arındırılmış olmasıdır.

Genel olarak, güce göre sayılan terimlerin sayısı, komütatörlerin sayısındaki benzer numaralandırmadan önemli ölçüde daha azdır.