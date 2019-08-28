Konut sigortası yaptırarak evimizi içindeki eşyalarımızı, kendimizi ve sorumluluklarımızı teminat altına alabileceğimizi söyleyen Anadolu Sigorta Yangın ve Mühendislik Sigortaları Müdürü Asuman Üskent, deprem, sel su baskını, hırsızlık, taşıt çarpmasının yanı sıra evdeki elektronik cihazlar ve elektrikli aletler, kombi, klima, hidrofor gibi cihazların ve tesisatların arıza sigortalarının da poliçe kapsamında olduğunu kaydetti. Misafirler dahil evdeki tüm insanlar da konut sigortalı olan bir yapıda güvence altında. Üskent'in sorularımıza verdiği cevaplar şunlar:

Konut sigortalarını tüm ev ve işyerleri için yaptırabilir miyiz?

Konut sigortaları mesken olarak kullanılan yapılar ve içindeki ev eşyaları için hazırlanmış ürünler. Ticari faaliyet yürüten işyerleri için işyeri poliçeleri yapmak durumundayız. Konutlar bizim yaşam alanlarımız ve bu yaşam alanları biz farkında olsak da almasak da bir takım risklerin tehdidi altında. Konut poliçesi alarak evimizi içindeki eşyalarımızı, kendimizi ve sorumluluklarımızı teminat altına alabiliriz.

MİSAFİRLER BİLE SİGORTALI

Konut sigortasının teminatları nelerdir?

Konut sigortası bir çok teminatı içinde barındıran oldukça geniş kapsamlı ürünler. Klasik sigorta teminatları var. Tabii olaylar dediğimiz deprem, sel su baskını, dolu,fırtına gibi. Bunun yanında yangın, dahili su, hırsızlık, taşıt çarpması gibi birtakım teminatlar da bulunuyor. Konutların içinde bulunan elektronik cihazlar ve elektrikli aletler, kombi, klima, hidrofor gibi cihazların ve tesisatların arıza sigortaları da poliçe kapsamında bulunuyor. Konutların dış cephe camları, içinde bulunan kapıların camları, masalar, sehpa camları, vitrin camları, aynalar da cam kırılması teminatı ile güvence altına alınabiliyor. Sigortalılarımızı da teminat altına alıyoruz. Konut poliçelerinin içinde ferdi kaza teminatı var. Yine sigortalılarımızın üçüncü şahıslara karşı oluşabilecek tazminat talepleri ile ilgili teminatlar var. Gasp ve kapkaç sonucu meydana gelebilecek maddi hasarlar da yine poliçenin kapsamı içinde.

EVDEKİ DEĞERLİ EŞYA DAHİL

Konut sigortası evden çalınan para, değerli tablo ve ziynet eşyasını kapsar mı?

Poliçelerimizde bunların kapsanması için bir eşya teminatının olması gerekiyor. Nakit paranın hırsızlığı için de nakit para teminatının mutlaka yer alması lazım. Sanat eseri ve antika değeri olan eşyalar ve ziynet eşyası için 2 şekilde teminat veriyoruz. Ya eşya bedelinin belli bir oranı nispetinde veya bu limit yeterli gelmezse liste almak suretiyle teminat verebiliyoruz.

Konut ile birlikte yanan bina kapsam dahilinde mi? Ortak alanların yeniden yapılmasını karşılar mı?

Konut poliçesinin içinde eğer bina teminatı alınmışsa bir yangın durumunda meydana gelen zararlar teminat kapsamında. Konutun içinde bulunduğu apartman tamamen yanarsa bu artmanın ortak yaşam alanları dediğimiz kısımları da sigortalının bu yaşam alanlarındaki hissesi oranında teminata dahil edilebilir. Sitelerin ve apartmanların ortak alanlarına yönelik bir poliçemiz de var bizim.

KOMŞUNUN ZARARI DA TEMİNAT ALTINDA

Konut sigortasının ek faydaları ve asistans hizmetleri nelerdir?

Bu hizmetler sigortalılarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatına kolaylıklar sağlamak için verdiğimiz hizmetler. Çilingir, su ve elektrik tesisatlarında meydana gelebilecek olan arızalarda ihtiyaç duyulabilecek olan acil hizmetler, bir hasar anında sigortalı yerin oturulamaz hale gelmesi halinde ihtiyaç duyulabilecek güvenlik hizmetleri ve sigortalılarımızın otel konaklama masrafları da bu teminat kapsamında sunuluyor. Acil sağlık hizmeti ile konut içindeki tüm insanlar bu teminattan faydalanabiliyor. Ayrıca kombi, klima, petek temizliği ve halı yıkama hizmetimiz var. Son olarak Anadolu Konut mini onarın teminatımız var. Bu teminatla biz sert zemin, parke mobilya gibi eşyalardaki ufak tefek çizikler, berelenmeleri tamir ediyoruz. Halı koltuk döşemesi gibi yerlerde meydana gelebilecek sigara yanıkları ve lekeler gibi deformasyonları da gideriyoruz.

Konut sigortası komşulara verilen zararı içerir mi?

Evet kapsar. Yangın mali mesuliyet teminatı adı altında verdiğimiz hizmet ile sigortalılarımızın komşularına, eğer mal sahibi iseler kiracılarına eğer kiracılarsa mal sahiplerine karşı olan sorumluluklarını teminat altına alır. Yangın neticesinde komşular veya binada meydana gelebilecek olan zararları karşılar. Dahili su teminatı da komşularda meydana gelebilecek zararları karşılar.

DASK ile konut sigortası arasında fark var mı?Konut sigortası DASK'ı tamamlar mı?

Zorunlu deprem sigortası deprem ve deprem sonrasında oluşabilecek olan yangın ve yer kayması risklerine karşı oluşturulmuş bir ürün. Sadece binalara yapılıyor ve belli bir limite kadar tazminat ödeyen bir ürün. Konut içinde bulunan eşyalar sadece konut sigortası ile teminat altına alınıyor. Bir hasar meydana geldiği zaman zorunlu deprem sigortasının karşıladığı limitin üzerinde bir tutar söz konusu ile bunu konut sigortası ile karşılıyoruz.