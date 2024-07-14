Komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"

Bu sırada evin penceresinden kadını cep telefonuyla görüntüleyen bir kız çocuğu ise "Videoya alıyorum" dedi.

Saldırgan ise "Çek lan çek. Sesinizden bıktım be. Hadi çocuklarınızın sesi çıksın. Hadi dışarı çıkın da nasıl sizi delik deşik ediyorum" diyerek evden ayrıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.