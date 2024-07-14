Komşusunun kapısını tekmeleyip, tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
Adana'da "ev alma komşu al" atasözünü akıllara getiren bir olay yaşandı. Yan binadan gelen seslerden rahatsız olan genç kadın, defalarca kapısını tekmelediği komşusunu tehdit etti. Evin penceresinden öfkeli kadını cep telefonuyla görüntüleyen bir kız çocuğu "Videoya alıyorum seni" derken saldırgan kadın ise "Çek lan çek. Sesinizden bıktım be. Hadi çocuklarınızın sesi çıksın. Hadi dışarı çıkın da nasıl sizi delik deşik ediyorum" diyerek evden ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.
- 1
Adana'da komşusundan gelen seslerden rahatsız olduğunu öne süren genç kadın öfkeden deliye dönerek kapıya dayandı.
Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi'ne bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
- 2
İsmi öğrenilemeyen kadın, gürültü yaptıklarını söylediği komşusunun evinin önüne geldi.
Evin bahçesinden girip merdivenlerden çıkan kadın, tehditte bulundu.
- 3
Evin bahçesinden girip merdivenlerden çıkan kadın, tehditte bulundu.
Komşusuna kapıyı açmasını söyleyen kadın, açılmaması üzerine defalarca tekmeledi.
-
- 4
Kadın, "Aç kapıyı seni aşağı atacağım. Sen delik deşik edeceğim. Sesiniz çıksın, hadi. Bak nasıl delik deşik ediyorum, seni. Bak sağ bırakıyor muyum seni?" ifadelerini kullandı.
- 5
Bu sırada evin penceresinden kadını cep telefonuyla görüntüleyen bir kız çocuğu ise "Videoya alıyorum" dedi.
Saldırgan ise "Çek lan çek. Sesinizden bıktım be. Hadi çocuklarınızın sesi çıksın. Hadi dışarı çıkın da nasıl sizi delik deşik ediyorum" diyerek evden ayrıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.