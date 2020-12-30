Elinde büyüyen komşusu soydu!

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Yapıntı Mahallesi'nde önceki gün insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Yalnız yaşayan Eşe Soylu'nun (75) evine gidip, "Koronavirüs testi yapmaya geldik" diyerek kapıyı açtırdıktan sonra içeri giren 3 kişi, kadını yere yatırarak zorla kolundaki 3 altın bilezikle yüzüğü çaldı.
İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT),kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
HIRSIZ, MAĞDURENİN KOMŞUSU ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin ilçe merkezine doğru kaçtığını tespit etti. Çevredeki tanıkların ifadelerine başvuran ekipler, olay sırasında yeşil renkli park halindeki bir otomobilde şüpheli bir kişinin beklediğini belirledi. Plaka takip sistemi ve güvenlik kamerası kayıtlarından plakası tespit edilen aracın, mağdurenin komşusu Y.D.´ye ait olduğu olduğu anlaşıldı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Görüntüleri inceleyen ekipler, araç park edildikten sonra 3 kişinin daha indiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, Y.D.´yi gözaltına aldı. İfadesinde ilk başta suçlamaları reddeden Y.D., güvenlik kamerası görüntüleri izletilince suçunu itiraf etti.
ALTINLARI ARAZİYE GÖMMÜŞLER
Y.D.´nin ifadesi üzerine olaya karışan F.V., V.K. ve İ.D. de gözaltına alındı. Şüphelilerin yer göstermesi ile arazide, toprağa gömülü bilezikler ve yüzük bulunarak mağdura teslim edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, `nitelikli yağma´ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
"AKLIMA GELDİKÇE KORKUDAN TİTRİYORUM"
Olay günü yaşadıklarını anlatan Eşe Soylu, koronavirüs testi yapmak için geldiklerini söyleyerek kapısını çalan üç kişiyi filyasyon ekibi sanıp eve aldığını kaydetti. Soylu, "Kapının girişindeki yerde ayağımı uzatmamı söylediler. Omzuma ve sırtıma muayene eder gibi dokundular. Daha sonra kapıyı kapatmamı söylediler. O anda niyetlerinin iyi olmadığını anladım ama iş işten geçmişti. Beni yatırıp kolumdaki bilezikleri ve yüzüğümü zorla çıkardılar. Kapıyı açıp kaçtılar. Aklıma geldikçe korkudan titriyorum" dedi.
"ELİMİZDE BÜYÜYEN KİŞİNİN YAPMASI DAHA ÇOK ÜZDÜ"
Mahallede uzun yıllardır komşusu olan Y.D.'nin bu olayı gerçekleştirmesine çok üzüldüğünü dile getiren Soylu, "Jandarmalar ve ambulans geldi. Çok korktum. Jandarma, altınlarımı çalanlarla komşumun işbirliği yaptığını söyledi. Çocukluğundan beri tanıdığım, elimizde büyüyen kişinin yapması beni daha çok üzdü. Olaydan sonra evimde kalamadım çocuklarımın evinde kaldım. İlk defa bugün geldim. 7 çocuğum var ama koronavirüs yüzünden onlarda kalmaktan korkuyorum. Yatarken olay aklıma geliyor, ürperiyorum" diye konuştu.
"SAĞ SALİM GÖRÜNCE BUNA ŞÜKRETTİK"
Eşe Soylu'nun kızı Alime Eler (40) de olay günü birkaç kez annesini telefonla aradığını, cevap alamayınca başına bir şey geldiğini anladıkları için hemen yanına gittiklerini kaydetti. Evin önüne geldiklerinde ambulans ve jandarma aracını görünce korktuklarını dile getiren Eler, "Onu sağ salim görünce buna şükrettik" dedi.
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