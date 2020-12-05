HABERTURK.COM

Almanya'nın Hessen eyaletinde yer alan ve 6 köyden oluşan Waldsolms kasabasında yaşayan Renate Wedel 2019 yılında, Renate'nin eşi Alfred ise 2016'da vefat etti. Varisleri olmayan bir çift komşularına 6.2 milyon euro (58 milyon 600 bin TL) miras bıraktı.

Waldsolms ilçesinden yapılan açıklamaya göre Renate Wedel, 1975 yılından beri Almanya'nın Hessen eyaletindeki Waldsolms'un Weiperfelden kasabasında, eşi Alfred Wedel ile birlikte yaşıyordu. Eşi vefat ettikten sonra 2016 yılından beri Frankfurt'ta bir huzurevinde yaşamaya başlayan Renate, Aralık 2019'da, 81 yaşında hayata veda etti.

Yerel medya kuruluşu Hessenschau, Renate'nin asıl varisi olan kız kardeşinin öldüğünü bildirdi.

Böylelikle bir banka hesabı, hisse senetleri, değerli eşyalar, ev ve mülkten oluşan miras, bölge sakinlerine kaldı.

Ancak vasiyette bulunan şart nedeniyle, komşuların mirası 'toplum tesisleri ve altyapısı' için kullanmak zorunda oldukları belirtildi.

Belediye başkanı Bernd Heine yaptığı açıklamada, "İlk başta bunun mümkün olmadığını düşündüm, virgülün kaydığını düşündüm" şeklinde konuştu.

Waldsolms topluluğu sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Waldsolms topluluğu olarak bu önemli miras için Wedel çiftine teşekkür ediyoruz. Mirasın büyük bir kısmının kasabadaki tesis ve altyapı çalışmaları için kullanılacak" diye konuştu.

Belediye başkanı bisiklet yolları, binalar ve bir anaokulu için paraya ihtiyaç duyulduğunu söylerken, bölge sakinleri paranın açık yüzme havuzuna, toplu taşıma araçlarına ve çocuklar için yapılacak tesislere harcanmasını önerdi.