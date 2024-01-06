Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi

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Yurt dışından konut alımına ve bu yolla vize imkanı sağlayan ülkelere ilgi artıyor. İkamet ve yatırım yoluyla vatandaşlık alımı konusunda veriler sunan Investment Migration Insider'a göre; Yunanistan'dan 'Golden Visa' kullanan kişiler arasında Türk vatandaşları, Çin vatandaşlarının ardından 2. sırada bulunuyor.

Listede şu ülkeler yer alıyor:

1 - Çin - 7328

2 - Türkiye - 742

3 - Lübnan - 604

4 - İran - 381

5 - Mısır - 329

6 - Rusya - 317

Golden Visa veren bir başka ülke olan Portekiz'de ise Çin, Brezilya ve ABD'den sonra yüzde 4.8'lik payla Türkiye 4. sırada bulunuyor. Yıllara göre yapılan alınan vize sayılarında Türk vatandaşlarının sayısı giderek artıyor.

2018 - 224

2019 - 347

2020 - 427

2021 - 467

2022 - 523

2023 - 592

Golden Visa, AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı için yatırım yoluyla oturma izni ve vatandaşlık hakkına sahip olma programı olarak tanımlanıyor. Avrupa'da Portekiz, İspanya ve Yunanistan programı uygulayan ülkeler.

"TÜRK YATIRIMCILAR DAHA ÇOK YUNANİSTAN'I TERCİH EDİYOR"

Konuyla ilgili konuşan Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “Türkiye’den programa yoğun bir ilgi var. Türk yatırımcılar tercihini daha çok Yunanistan’dan yana kullanıyor. Yunanistan, Pire ve belli bölgelerinde 250 bin Euro’ya, Atina’da ise 500 bin Euro’ya gayrimenkul edinimi ile ‘Golden Visa’ veriyor. Bu programdan faydalanan Türk vatandaşları, Çin’den sonra ikinci sıraya yerleşti. Yunanistan’a 2023 yılında 7 bin 752 ‘‘Golden Visa’ başvurusu yapılırken, bu başvurular yoluyla gerçekleşen yatırımın toplam değeri ise 2,3 milyar Euro’yu aştı. Programdan faydalanan yatırımcılar, gayrimenkul yatırımlarından euro bazlı kira elde edebiliyor ve AB ülkelerinde ticaret ve çalışma hakkı kazanıyor" ifadelerini kullandı.