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        Haberler Magazin Ayla Algan'a veda: Son yolculuğuna uğurlandı | Ayla Algan neden vefat etti, öldü? - Magazin haberleri

        Ayla Algan'a veda

        Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitiren müzisyen ve oyuncu Ayla Algan, son yolculuğuna uğurlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:44
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        • 1

          Usta sanatçı Ayla Algan, 4 Ocak perşembe akşamı vefat etti. Ailesinden edinilen bilgiye göre; Ayla Algan, perşembe günü saat 19.00 sıralarında evinde senaryo okurken aniden rahatsızlandı. Kısa sürede ambulansla hastaneye kaldırılan Algan'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Sanatçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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          Ayla Algan'a veda için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapıldı.

        • 3

          Ayla Algan'ın cenazesi ardından Teşvikiye Camii'ne getirildi. Usta sanatçı, öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        • 4

          HAYATINI SANATA ADADI

          Ayla Algan; 29 Ekim 1937'de İstanbul'da doğdu. Babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman, annesi ressam Nevzat Kasman'dır.

          Ailesinin tek çocuğu olan Ayla Algan, çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. 5 yaşında başladığı piyano öğrenimini lise öğrenimi için Fransa'ya gidene kadar 11 yıl boyunca sürdürdü.

        • 5

          Ortaokulu, İstanbul'daki Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'daki Versay Lisesinde okudu. Lise öğrenimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan (1933 -2010) ile evlendi.

          Eşi Beklan Algan ile birlikte ABD'de New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway'de sahne eğitimi alan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kadrosuna girdi ve 1961'de 'Tarla Kuşu' oyunu ile tiyatroda ilk rolünü oynadı.

        • 6

          1964'te yönetmenliğini Ertem Göreç'in yaptığı, senaryosu Vedat Türkali'ye ait olan 'Karanlıkta Uyananlar' ile ilk kez sinema dalında çalışmalara başladı. 1966'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Ah Güzel İstanbul' ile de ilk kez başrol oynadı.

        • 7

          Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli - şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıttı.

        • 8

          1971'de Paris'in ünlü konser salonu Olimpia'da sahneye çıkan Ayla Algan, 1972 yılında Paris'te Jean L. Bazault yönettiği Recamier Tiyatrosu'nda, Peter Brook'un Tiyatro Atölyesi'ne davetli olarak katıldı. Algan, 1972 - 1979 arasında Paris'te yaşadı ve müzikle ilgilendi.

        • 9

          Ayla Algan, 1972'de Turizm Bakanlığı'nın isteği üzerine Yunus Emre albümü hazırladı. Algan, 1975'te dünyaya gelen kızına Yunus Emre'den esinlenerek 'Sevi' adını koydu.

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          1973'te Bulgaristan'daki Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda savaş karşıtı bir şarkı söyleyerek ikincilik ödülünü alan Ayla Algan, 'UNICEF Onur Ödülü'ne layık görüldü.

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          Ayla Algan, uzun süre tiyatro alanında eğitmenlik de yaptı.

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