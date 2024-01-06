Real Madrid-Anadolu Efes maçı 4 kez uzadı, EuroLeague tarihine geçti!
THY EuroLeague'de Real Madrid ile Anadolu Efes arasındaki maç tarihe geçti. 4 kez uzatmaya giden mücadeleyi İspanyol ekibi 130-126 kazanırken, birçok ayrı kategoride rekor kırıldı.
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THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 19. hafta maçında son şampiyon Real Madrid'e konuk olurken, karşılaşmada birçok farklı kategoride ilkler yaşandı.
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Normal süresi 81-81 tamamlanan mücadele tam 4 kez uzatmaya giderken, İspanyol ekibi Real Madrid, 4. uzatma sonunda karşılaşmadan 130-126 galip ayrıldı.
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Real Madrid, bu sonuçla 17. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes ise üst üste 6, toplamda 12. yenilgisini aldı.
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EUROLEAGUE TARİHİNDE BİR İLK!
Öte yandan Real Madrid ile Anadolu Efes arasındaki mücadele, birçok açıdan EuroLeague tarihine geçti.
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Keyifli karşılaşma, 3 kez ve 4 kez uzatmaya giden ilk maç olarak tarihe geçti. Ayrıca, 22.45'te başlayan mücadele gece 01.49'de sona erdi ve toplam 3 saat 4 dakika sürdü.
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Toplam 256 sayının atıldığı karşılaşma, EuroLeague'de en çok sayı atılan maç olarak bu alanda da tarihe adını yazdırdı.
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ANADOLU EFES'TEN KULÜP REKORU
Efes potasına 130 sayı gönderen Real Madrid, bir maçta en çok sayı atan kulüp olurken, Bununla birlikte Anadolu Efes, attığı 126 sayıyla THY EuroLeague'de kulüp sayı rekorunu kırdı.
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LARKIN'DEN YENİ REKOR
Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Shane Larkin ise bir EuroLeague maçında 50+ (53:10) dakika oynayan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Hatırlanacağı üzere ABD'li oyun kurucu, Bayern Münih karşısında kaydettiği 49 sayıyla da bir maçta en çok sayı atan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor.
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ERDEM CAN: SONUNA KADAR SAVAŞTIK
Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar savaştık. Maçı ufak detaylarla kaybettik." ifadelerini kullandı.
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SALON: Wizink Center
HAKEMLER: Matej Boltauzer, Robert Vyklicky, Sergio Silva
REAL MADRID: Campazzo 25, Causeur 5, Musa 40, Hezonja 31, Tavares 20, Yabusele 2, Poirier 5, Llull, Abalde, Rodriguez 2, Ndiaye
ANADOLU EFES: Thompson 21, Beaubois 10, Bryant 13, Daum 15, Pleiss 14, Larkin 32, Jones 7, Oturu 14
1'İNCİ PERİYOT: 25-18
İLK YARI: 38-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-61
NORMAL SÜRE: 81-81
5 FAUL: 56.11 Bryant (Anadolu Efes), 58.34 Campazzo (Real Madrid)