Real Madrid-Anadolu Efes maçı 4 kez uzadı, EuroLeague tarihine geçti!

LARKIN'DEN YENİ REKOR

Anadolu Efes'in yıldız isimlerinden Shane Larkin ise bir EuroLeague maçında 50+ (53:10) dakika oynayan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Hatırlanacağı üzere ABD'li oyun kurucu, Bayern Münih karşısında kaydettiği 49 sayıyla da bir maçta en çok sayı atan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor.