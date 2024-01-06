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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmesi! Başkan Ali Koç canlı yayında açıkladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmesi! Başkan Ali Koç canlı yayında açıkladı

        Transfer çalışmalarını sürdüren lider Fenerbahçe, stoper, 6 numara ve hücum hattına takviye yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Stefan Savic ve Rade Krunic'i listenin ilk sırasına alırken, başkan Ali Koç, Habertürk'te transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiliz basını ise Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın yıldız hücum oyuncusu Anthony Martial ile ilgilendiğini yazdı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:31
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        • 1

          Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, ara transferde kadrosuna yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

        • 2

          Eksik bölgeler için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, önceliğini stoper ve orta saha transferine verirken, listenin tepesinde Stefan Savic ve Rade Krunic yer alıyor.

        • 3

          İki ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bu transferler hakkında ilk kez Habertürk'e konuştu.

        • 4

          Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir' programında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Koç, Savic ve Krunic sorusuna cevap verdi.

        • 5

          "KRUNIC GELMEK İSTİYOR"

          Ali Koç yaptığı açıklamada, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur." dedi.

        • 6

          "SAVIC'İN MAAŞI ÇOK YÜKSEK"

          Ali Koç, gündemlerindeki Savic transferiyle ilgili ise, "Stefan Savic de çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek." ifadelerini kullanıldı.

        • 7

          STOPER VE 6-8 TRANSFERİ

          Transfer yapılacak mevkiler ile ilgili Ali Koç, "Minimum 1 yabancı stoper, minimum bir 6-8 almalıyız. Gerisi gidecek oyuncuların açacağı yerlere bağlı. Biliyorsunuz kontenjan var." şeklinde konuştu.

        • 8

          "YAPTIĞIM HATALARDAN BİRİ..."

          Ali Koç, "Benim 5-6 yıllık süreçte yaptığım hatalardan biri, Balkanlar'dan daha çok oyuncu Türkiye'ye getirebilirdik. Sporculuğu, genç yaşlarından beri kendilerine bakmaları, şimdi bu yaşlarda böyle performans vermelerinin sebebi bu. Başka futbolcular 3 hafta plajda geçirir, Balkanlar 1 hafta tatil yapar, 2 hafta sezona hazırlık idmanları yaparlar." dedi.

        • 9

          İNGİLİZLERDEN MARTIAL İDDİASI!

          Öte yandan İngiliz basınından Fenerbahçe için bomba bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

        • 10

          Sky Sports'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Manchester United'dan sezon sonunda ayrılmassı beklenen Anthony Martial ile ilgileniyor.

        • 11

          Fransız hücum oyuncusu ile Fenerbahçe dışında Suudi Arabistan'dan da bazı ekiplerin ilgilendiği ifade edildi.

        • 12

          Manchester United'ın, Martial'in sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullanmayacağı ve 28 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

        • 13

          Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Martial, 2015 yılından bu yana -2021/2022 sezonun ikinci yarısında Sevilla'ya kiralandı - formasını giydiği Manchester United'da 317 maça çıktı ve 90 gol, 55 asistlik performans sergiledi.

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