Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmesi! Başkan Ali Koç canlı yayında açıkladı

"SAVIC'İN MAAŞI ÇOK YÜKSEK"

Ali Koç, gündemlerindeki Savic transferiyle ilgili ise, "Stefan Savic de çok iyi bir oyuncu, iş görür ama çok pahalı. Bonservisi yok ancak maaşı çok yüksek." ifadelerini kullanıldı.