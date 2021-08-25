Türk balıkçı teknesine taşlı, plastik mermili saldırı! "Komşu" şaşırdı!

Aydın'da iddiaya göre, olay, 3 gün önce Kuşadası açıklarında, uluslararası sulara yakın bir bölgede meydana geldi. İçerisinde 5 mürettebatı ile avlanmak için açılan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botu tarafından taciz edildi.
ÖNCE TAŞ SONRA PLASTİK MERMİ
Balıkçı teknesinin etrafında manevra yapan ve oluşturduğu dalga ile balıkçı teknesine zor anlar yaşatan Yunan botu, uzun süre tacizini sürdürdü. Bir süre sonra ise Yunan sahil güvenlik botundan, Türk balıkçı teknesine plastik mermi ve taşlı saldırı düzenlendi.
TEKNENİN CAMLARI KIRILDI
İHA'da yer alan habere göre saldırı sırasında balıkçı teknesinin camları kırıldı. Dakikalarca süren taciz, balıkçı teknesinin Türk karasularına girmesiyle sona erdi.
TACİZ ANI KAMERAYA YANSIDI
Yunan botunca gerçekleştirilen taciz anı, teknede bulunan Mersinli bir balıkçı tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, Yunan botunun taciz anı, balıkçı teknesine atılan taşlar ve camların kırılmasına ilişkin kayıtlar yer aldı. Ayrıca aynı bölgede daha önce yaşanan Yunan tacizine ilişkin görüntüler de Mersinli balıkçı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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