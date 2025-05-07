Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sokakta Betül Ç.'yi (18) bıçakla yaralayıp, telefonunu da gasp edip kaçan ve olaydan 1 gün sonra yakalanıp tutuklanan Çağlar Efe D. (17) hakkında, toplam 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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DHA'nın haberine göre ölümden döndüğünü belirten Betül Ç., "Hala kabuslar görüyorum. Olaydan 2 hafta önce bıçaklamayı planlamıştı ancak başaramamıştı. O zaman tutuklanmadı. En sonunda bıçakladı. O gün ölebilirdim. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

TAKİP ETTİ, BOYNUNDAN YARALANDI

Olay, 25 Ekim sabahı meydana geldi. O dönem 16 yaşında olan Çağlar Efe D., iddiaya göre bir süredir ilgi duyduğu Betül Ç.'yi sokakta yürürken takip etti. Durumu fark eden Betül Ç., koşarak uzaklaşmaya çalışırken, arkasından gelen Çağlar Efe D.'nin bıçaklı saldırısı sonucu boyun kısmından yaralandı. Çağlar Efe D., ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu alıp, kaçtı. Yaralı haldeki Betül Ç.'nin yardım çağrıları üzerine çevreden toplananlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Betül Ç., tedavisinin ardından taburcu edildi.

REKLAM Kaçan şüpheli Çağlar Efe D. ise polis ve jandarmanın koordineli çalışmasıyla, babasının Beşyol Mahallesi'ndeki evinde saklanırken olaydan bir gün sonra yakalandı. Aramada Betül Ç.'den gasp ettiği cep telefonu da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Çağlar Efe D., aynı gün tutuklandı. OLAY KAMERADA Öte yandan bıçaklı saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Betül Ç.'yi takip eden Çağlar Efe D.'nin, koşarak bıçakla saldırması ve kaçması yer alıyor. Çağlar Efe D.'nin ifadesinde, Betül Ç.'yi babaannesinin komşusu olması nedeniyle tanıdığını belirterek, "Betül'ün adına bazı sosyal medya siteleri açıldı. Bunlardan beni sorumlu tuttular. Bana iftira atıldı. Kimseyi bıçaklamadım. Kamera kayıtlarındaki kişi de ben değilim. Betül'e ait telefon da bende değil" diyerek, suçlamaları reddetti. Betül Ç. ise ifadesinde, Çağlar Efe D.'nin kendisini 4-5 aydır ısrarla takip ettiğini ve jandarmaya ihbarda bulunduğunu, olay günü sanığın kendisine hakaretlerde bulunup, cebinden çıkardığı bıçakla yüz, boyun, kalça, sol el ve kulak bölgesinden yaraladığını söyledi.

REKLAM İDDİANAME HAZIRLANDI İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından olayla ilgili iddianamesini hazırladı. Çağlar Efe D. hakkında, kadına ve çocuğa karşı olması nedeniyle 'Nitelikli halden kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıla kadar hapis, kullandığı bıçak nedeniyle 'Silahla yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis ve ayrıca 'Hakaret' suçundan da 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. "KAFAYI TAKMIŞ" Yaşadıklarını anlatan Betül Ç., "Olay günü işe gitmek için evden çıktım. Evimden biraz uzaklaştığımda, pusu kurduğunu gördüm. Cebinden bir şey çıkardı. O an bana bir şey yapacağını anladım. Kaçmaya çalıştım. Boynumdan bıçakladı. Üzerime de atladı, yere düştüm. Yerde de bıçaklamayı sürdürdü. 'Öldüresiye bıçakladı' diyebilirim. Bu kişiyi tanımıyorum. Sosyal medya üzerinden arkadaşlık gönderdi. İsteği reddettim. Tekrar tekrar istek atmaya devam etti. Bu şekilde kafayı takmış" dedi. Olaydan bir süre önce şüphelinin iş yerine geldiğini de aktaran Betül Ç., "İlk kez o zaman yüzünü görmüştüm. Sonra işe gidiş dönüş saatlerimi takip etmiş" diye konuştu. Saldırı anında öleceğini düşündüğünü belirten Betül Ç., "O gün orada bana yardımcı olan 2 kişi olmasıydı, belki ölebilirdim. Çok korktum. Hala kulağından akan kanın sıcaklığını hissedebiliyorum. İlk gece o saldırı anını hatırlayıp uyanmıştım. Aylarca da uyuyamadım. Hala kabuslar görüyorum. Defalarca şikayet ettik, uzaklaştırma kararı aldırdık. Hiç fayda etmedi. Bu olaydan 2 hafta önce ilk olarak bıçaklamayı planlamıştı. İhbar üzerine jandarma gelince başaramadı. Şişeyle odamın camını da kırmış. O zaman tutuklanmadı, ifadesi alınıp salındı. En sonunda bıçakladı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Tüm kadınlar adına daha sert cezaların verilmesini istiyorum" dedi.

"ÜLKEMİZDE ERKEK ÇOCUKLARI ÇOK YANLIŞ YETİŞTİRİLİYOR" Betül Ç.'nin annesi Songül T. (45) de amaçlarının yaşadıklarının kamuoyuna yansımasını sağlamak olduğunu ifade ederek, "Tüm anne ve babalara sesleniyorum; özellikle ülkemizde erkek çocukları çok yanlış yetiştiriliyor. Çocuklarımıza sevgi, merhamet aşılayalım. Kızım çok şanslıydı. Allah razı olsun 2 kişi sayesinde kurtuldu" dedi. Aileye hukuki desteği sağlayan Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Aslı Sarı, "Hemen aile ile iletişime geçtik. Hukuksal destek istediklerini söylediler. Biz bu tür olaylarla mücadele ediyoruz. Kadınlarımızın yanında olup sesleri olmaya çalışıyoruz. Kadınların yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Daha önceki gün İstanbul'da bir kadınımız sokak ortasında öldürüldü. Kadın cinayetlerini durdurmak istiyoruz. Bu yönde mücadelemiz sonuna kadar sürecek" dedi. Betül Ç.'nin avukatı Merve Aybar Güler, "Sanık 3 ayrı suçtan yargılanacak. Sanığın daha önce de müvekkilimize yaptığı davranışlar da dahil olmak üzere suç unsurunun daha önceden başladığını ortaya koyuyor. Çevredeki vatandaşlar olmasa müvekkilim belki de hayatta olmayacaktı. Amacımız sanık hakkında lehine tedbirler uygulanmadan en ağır cezayı alması olacaktır" diye konuştu.